Parlamento. Esquerda e PAN chumbam moção de censura do CDS sem surpresas

Bruno Gonçalves 20/02/2019 18:20

Moção de censura do CDS foi chumbada esta quarta-feira no Parlamento com os votos do PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PAN com 115 votos a favor e 103 votos a favor.