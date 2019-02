Uma mulher, de 46 anos, morreu no último domingo depois de uma refeição num restaurante com uma estrela Michelin, em Valência. Agora, segundo o El País, outros 14 clientes do mesmo estabelecimento apresentaram sintomas leves de intoxicação alimentar.

Em causa está o restaurante RiFF, aberto desde 2001, e um menu que tem um custo de 85 euros por pessoa. Acredita-se que na origem do sucedido esteja um arroz de cogumelos.

A informação já foi confirmada à imprensa espanhola pela conselheira para a Saúde local, Ana Barceló, sendo que estes clientes haviam frequentado o restaurante em dias anteriores ao dia escolhido pela vítima mortal.

A mulher havia almoçado no restaurante no sábado e morreu na madrugada de domingo. Tanto a vítima, como o marido e o filho, de 12 anos, deram entrada no hospital com os mesmos sintomas. No entanto, a mulher acabou por não resistir.

O caso já está a ser investigado pelas autoridades espanholas.

O alemão Bernd Knöller, responsável pelo restaurante, já reagiu e emitiu um comunicado a informar que o estabelecimento ficará encerrado até ser revelada a causa de morte da mulher.

"Independentemente do motivo que possa ter provocado esta situação, quero manifestar o meu profundo pesar pelo sucedido, esperando que em breve se possam esclarecer todos os factos", disse.