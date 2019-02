O debate sobre o novo aeroporto do Montijo vai decorrer no próximo sábado. Denominado "Novo Aeroporto: Por uma solução de Futuro" e promovido pela Câmara Municipal do Seixal (CMS), tem como objetivo discutir com a população a questão da localização do novo aeroporto e quais os impactos que a nova construção terá "no ambiente, na saúde, na qualidade de vida das populações e na economia", refere a CMS em comunicado.

A Câmara Municipal do Seixal coloca ainda uma questão, que admite ser a central do debate: "Será a opção pela Base Aérea do Montijo uma solução de futuro ou uma hipótese que se esgotará a curto prazo?"

Além do presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, estarão também presentes deputados dos vários partidos políticos, assim como o engenheiro Carlos Matias Ramos, anterior bastonário da Ordem dos Engenheiros e antigo presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.