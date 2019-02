Depois de todas as acusações que foi alvo, dos artigos que saíram na imprensa a seu respeito e dos problemas que o escândalo sexual trouxe para a vida profissional, o irmão de Kevin Spacey, Randy Fowler, diz que teme pela vida do ator.

“Estou preocupado com o suicídio. E devem pensar: 'Ah, ele é narcisista demais, ele provavelmente não faria isso'. Mas ficariam surpreendidos com o que as pessoas fazem quando enfrentam a verdade e não conseguem lidar com ela. O dinheiro todo do mundo não cura a sua alma estragada”, disse Randy ao tabloide britânico The Sun.

Recorde-se que a imprensa internacional avança que mais de 30 homens apresentaram queixas de abuso sexual contra Kevin Spacey.