A presidente do CDS, Assunção Cristas, garantiu esta terça-feira, no Parlamento, que o seu partido quer "mesmo eleições" antecipadas, desafiou o PCP e o Bloco de Esquerda a apresentarem também moções de censura ao governo socialista e fez um retrato crítico do País.

"Onde é que está a paz social?", perguntou Cristas ao primeiro-ministro, defendendo ainda que o governo está a impor a maior carga fiscal aos portugueses. "Se quer ajuda para governar, então troquemos e veremos qual é a diferença”, atirou Assunção Cristas.

Costa já respondeu: "Senhora deputada, não vale a pena, já vimos". O governante elencou as medidas do anterior governo, e acusou Cristas de ter liberalizado o eucalipto ou ter feito uma má lei do arrendamento. Depois, recordou que se o anterior executivo PSD/CDS (do qual Assunção Cristas fez parte) ainda estivesse no poder, os portugueses teriam deixado de pagar a sobretaxa de IRS muito mais tarde e os funcionários públicos não teriam atualizações salariais.