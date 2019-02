A jovem alemã que esteve amarrada a uma árvore, num jogo sexual com o namorado, da mesma nacionalidade, no Gerês, já voltou para A Alemanha, depois de internada no Hospital de Braga.

Segundo apurou o i, a vítima, de 29 anos, apresentava ferimentos diversos e estava traumatizada por ter sido abandonada pelo namorado e não conseguir libertar-se pelos seus próprios meios, porque se encontrava algemada.

A vítima foi descoberta por futebolistas do Grupo Desportivo do Gerês que estavam a treinar e socorrida pela Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa.

O caso tratado pelo Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês e passou para a alçada da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, através da Secção Regional de Combate ao Terrorismo e Banditismo.