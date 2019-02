Os concertos estão marcados para 24 de maio no Porto e 25 em Lisboa. A notícia é assinalada com a estreia do vídeo de "Estrela".

Em "Maria", Carminho é produtora e assina, pela primeira vez, a autoria de canções. "Estrela" tem música e letra da fadista.

Os bilhetes para os dois espetáculos são postos à venda este sábado às 10h00. Recorde a entrevista de Carminho ao i.