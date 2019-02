Dois proeminentes cardeais católicos, Raymond Burke e Walter Brandmüller, defenderam que a Igreja era falsamente acusada de responsabilidade pelos sucessivos escândalos de abusos sexuais por padres. Dizem que o problema "não é abuso de poder", mas sim padres que "se afastaram da verdade do evangelho", criticando "a praga da agenda homossexual que se espalhou dentro da Igreja".

As declarações surgem numa carta aberta, que inclui críticas ao papa Francisco, divulgada nas vésperas de uma conferência histórica, em que a Cúria Romana reunirá com várias vítimas de abusos sexuais por sacerdotes. Um dos objetivos da conferência é conseguir um conjunto de regras claras sobre como a Igreja deve agir no caso de denúncias de abusos.

Burke é considerado um dos líderes da oposição conservadora ao papa Francisco dentro da Igreja, tendo laços com Steve Bannon, antigo conselheiro da administração de Donald Trump, e um dos principais arquitetos do crescimento global da extrema-direita. O cardeal encabeçou as críticas ao papa por este defender que casais divorciados possam comungar, questionando a sua liderança e acusando o sumo-pontífice de diluir a fé.