Um homem foi detido pela Polícia Judiciária na zona de Sintra, por agredir a mulher e abusar da enteada e do filho.

O detido já foi presente ao juiz, tendo ficado em prisão preventiva. Em causa estão crimes de abuso sexual de crianças agravado, atos sexuais com adolescentes, pornografia de menores e violência doméstica.



De acordo com o correio da manhã, no caso dos abusos à enteada, o homem chegou a tirar fotografias à jovem nua, mostrando-as depois a amigos.