Já são campeões ingleses de futebol, mas parecem querer mais. Os donos do Manchester City compraram o Sichuan Jiunui FC, clube da terceira liga chinesa.

O objetivo do diretor executivo do City Football Group (CFG), Ferran Soriano, passa por apostar num mercado importante e conseguir, tal como afirmou esta quarta-feira, desenvolver o clube acompanhar os novos talentos daquele país.

Este grupo de investidores é ainda dono do New York City, da liga norte-americana, do Melbourne City, clube australiano, do Girona da liga espanhola, do Yokohama Marinos do Japão e do Clube Atlético Torque do Uruguai. Agora passará a ficar responsável pelo clube sediado na cidade de Chengdu.

O Sichuan Jiunui FC está a um mês de começar a preparar a época e conta com um estádio com capacidade para 27 pessoas.