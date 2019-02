Na edição do ano passado do Sumol Summer Fest, que decorre na Ericeira, um homem, na noite de 7 para 8 de julho, invadiu duas tendas e abusou sexualmente de duas raparigas - uma delas menor de idade - que ali se encontravam alcoolizadas.

O agressor tem 28 anos e foi detido três meses depois na sequência de uma investigação da Polícia Judiciária (PJ). O homem foi agora acusado de dois crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência e importunação sexual, escreve o Correio da Manhã.

De acordo com militares da GNR, que naquela noite tomaram conta da ocorrência, o agressor foi identificado logo no dia seguinte, uma vez que as vitimas conseguiram reconhecê-lo e identifiicá-lo. Na altura, apenas foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, escreve o CM.

Mais tarde, no âmbito de uma investigação levada a cabo pela PJ, os factos daquela noite tornaram-se claros: o homem entrou na tenda de uma primeira vítima e molestou-a sexualmente, tocando-lhe em várias partes do corpo, tendo acabado por atacar uma segunda jovem, da mesma forma.

Os crimes sexuais aconteceram durante a madrugada.

O agressor enontra-se em prisão preventiva enquanto aguarda julgamento.