Conan Osiris é o homem de quem se fala. Depois de ter sido o mais votado pelo público na primeira meia-final do Festival da Canção, "partir o telemóvel" virou moda.

A Polícia de Segurança Pública aproveitou a popularidade da canção para deixar uma mensagem de consciencialização. "Partir o telemóvel? Pode acontecer. Mas mais grave, pode pôr todos em risco. Se conduzir, esqueça aparelhos eletrónicos", alerta a PSP no Instagram.

O Netflix juntou-se à onda de memes e vídeos inspirados nos "Telemóveis" de Conan Osiris e resgatou uma cena da série "The End of the F***ing World", onde a protagonista parte um telemóvel.