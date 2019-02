Em 2018, a Iberdrola conseguiu alcançar lucros de mais 3 mil milhões de euros, mais 7,5% do registado em 2017.

Em comunicado da elétrica espanhola, Ignácio Galán afirmou que estes resultados "mostram o êxito de um modelo sustentável e incentivam-nos a continuar a trabalhar na transição para uma economia baixa em carbono. A luta contra as alterações climáticas é uma oportunidade” e adiantou ainda que estes permitem adiantar em um ano o cumprimento dos objetivos para até 2022.

Nos últimos quatro anos foram investidos cerca de 20 mil milhões de euros, mais de cinco mil só em 2018, o que permitiu ao grupo conseguir mais de 29 mil milhões de euros de ativos regulados e mais de 47 mil megawatts de potência instalada. Além disso, também o fluxo de caixa aumentou 13,1%, o que permitiu que a empresa conseguisse um melhor rácio entre a caixa operacional e a dívida líquida.

"O Conselho de Administração propôs à Assembleia Geral de Acionistas a aprovação de um dividendo complementar de 0,20 euros brutos por ação, que se junta aos 0,151 euros brutos por ação pagos no passado dia 5 de fevereiro como dividendo por conta de 2018", explicou a Iberdrola em comunicado.

No ano passado, elétrica contratou 1.600 trabalhadores, para um total de 425.000 postos de trabalho, 99% com contrato sem termo. "As compras do grupo, excluindo os fornecimentos de energia, alcançaram os 8.000 milhões de euros e milhares de fornecedores em 2018, sendo 85% deles empresas locais", pode ler-se no comunicado.

Para 2019, a elétrica prevê melhorias na eficiência, nova capacidade instalada e um maior peso dos ativos regulados de redes.