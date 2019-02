Várias estátuas no Porto foram alvo de vandalismo, depois de alguém ter pintado uma espécie de lágrimas azuis.

A autoria da ‘obra’ não é conhecida, mas fonte da autarquia já disse ao Jornal de Notícias que foi solicitada “a devida limpeza" às brigadas da Porto Ambiente.

As estátuas serão sujeitas a uma "lavagem com água a baixa pressão" e com detergente "neutro ou aniónico", explicou a mesma fonte.

Pelo menos as estátuas do Jardim do Calém, o Homem do Leme, o Anjo, na Cantareira e o monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, na Rotunda da Boavista, foram danificadas.