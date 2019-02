O Banco Montepio apresentou esta quarta-feira a sua nova imagem com vista a refletir a sua nova imagem:"um banco português e independente cada vez mais perto das famílias, empresas e instituições do setor social", revelou Carlos Tavares, em conferência de imprensa.

Para já, a nova imagem chega a cinco dos principais balcões, aplicações e redes sociais. Até ao final deste mês será alterado em mais de cem balcões, estando a imagem totalmente renovada em todas as agências até ao final do mês de maio.

"Foi um processo mais longo do que esperava, mas desde que a nova administração assumiu funções havia a necessidade de promover a distinção entre o Banco Montepio e a Associação Mutualista Montepio", disse o chairman da instituição financeira.

Até ao final deste trimestre será lançado ainda o Banco Empresas Montepio (BEM) que terá 10 centros de empresas e destina- se a empresas com uma facturação superior a 20 milhões de euros. "Será um banco comercial e um banco de investimento que irá apresentar soluções que não estão hoje disponíveis na banca portuguesa", refere.

O BEM irá utilizar a licença bancária do Finibanco e terá a sua sede nas antigas instalações deste banco, na av. de Berna em Lisboa, tal como o SOL avançou.

Quanto à administração terá uma estrutura comum com o Banco Montepio e, tal como o SOL avançou, a ideia é Carlos Tavares acumular o cargo de chairman do Montepio com a liderança do BEM.