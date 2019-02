A partir desta quarta-feira, os médicos vão conseguir prescrever receitas através do telemóvel.

Em declarações à Lusa, Henrique Martins, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, explicou que esta nova forma de prescrição será uma mais valia para os médicos: "A vida fica muito facilitada quando os doentes precisem de telefonar aos seus médicos ou em deslocações ao domicílio". "O médico pode até estar noutro país e passar uma receita ao seu doente através do telemóvel", adiantou.

"Até aqui o médico tinha de usar o computador com leitor de cartão, para o cartão da Ordem dos Médicos ou cartão do cidadão", disse. Agora, os médicos vão ter acesso a uma passe com assinatura digital, que lhes permitirá aceder à aplicação para passar as receitas - estas são digitais e por isso são enviadas para o número ou e-mail do doente.

Em 2018 foram passadas mais de meio milhão de receitas manuais. Contudo, com esta nova aplicação o responsável acredita que este número venha a sofrer uma "diminuição muito grande".