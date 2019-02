Esta quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja os grupos central e oriental dos Açores, uma vez que estão previstos ventos fortes com rajadas que podem atingir os 110 quilómetros por hora.

Além disso há ainda um aviso amarelo para os mesmos grupos graças à precipitação e trovoada.

De acordo com o IPMA, no grupo oriental - ilhas de S. Miguel e Santa Maria - o aviso laranja vai estar em vigor até às 15h00 desta quarta-feira e no grupo central - ilhas Graciosa, S. Jorge, Faial, Pico e Terceira - até às 10h00.

Estes grupos estão também sob aviso amarelo devido à precipitação (até às 00h00 de quinta-feira) e trovoada (até às 18h00 desta quarta-feira).

Relativamente às temperaturas, na ilha de São Miguel estas devem oscilar entre os 12 e os 18 graus Celsius.