Porto de abrigo

Somos um porto de abrigo progressista e global num tempo de nacionalismos protecionistas. Os bons resultados são uma inspiração para o futuro da UE e do mundo

O mundo está perigoso. O risco de emergência de conflitos entre potências cresce a cada dia que passa. A escalada da violência verbal tem vindo a ter consequências nas relações comerciais e pode em qualquer momento cruzar a linha vermelha da violência militar. Com este cenário, as principais agências económicas preveem um arrefecimento da economia mundial cujos impactos potenciais serão mais fortes para os países que estão a recuperar de crises agudas no início da década e com dívidas externas elevadas. É o caso de Portugal.

Face a este quadro difícil, os arautos da chegada do diabo, depois do retumbante falhanço das suas previsões nos últimos três anos, voltaram a insinuar, com tão indisfarçável como ignóbil satisfação, que a sustentabilidade da recuperação do crescimento, do emprego e das condições de vida em Portugal estava em causa.

Num mundo de incerteza como aquele em que vivemos, e com a interdependência que Portugal tem com o contexto externo, nada pode ser dado como adquirido, mas o desmentido aos ressabiados pela consistência do atual ciclo político não podia ter sido mais robusto. Foi um desmentido dado pela taxa de juro com que Portugal tem vindo a conseguir financiar-se nos mercados internacionais. A taxa de juro não engana e é o mais forte atestado da solidez das políticas públicas em Portugal.

Em 16 de janeiro, Portugal colocou no mercado mais de 1750 milhões de euros em bilhetes do Tesouro a 12 meses, a juros negativos. Hoje mesmo será realizado mais um leilão de bilhetes do Tesouro para captar 1000 a 1250 milhões de euros em condições que se esperam muito favoráveis. O comportamento dos mercados tem um significado claro. Para os investidores, ao contrário das premonições dos atiçadores de crises anunciadas, Portugal não é um país de risco, mas um porto de abrigo.

Em 13 de fevereiro, Portugal colocou 1000 milhões de euros em obrigações do Tesouro, a dez e 15 anos, com os juros mais baixos de sempre para operações de longo prazo. Só no ano de 2019, Portugal já colocou no mercado 5 mil milhões de euros em dívida de longo prazo a taxas mínimas, atestando a confiança generalizada dos operadores de mercado no país, no seu governo e na sua opção pelo crescimento sustentável para equilibrar as contas públicas, abandonando a estratégia de empobrecimento que tinha sido testada, com grande sofrimento das pessoas e ineficácia nos resultados, pelo governo PSD/PP, sob o alto patrocínio do então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

A taxa de juro é um indicador da confiança dos mercados. Essa confiança não foi conquistada de forma sustentada com o empobrecimento e o aprofundamento recessivo praticado pela governação Passos/Cristas. Os mercados não são dados a estados de alma ou a sentimentos de solidariedade com o bem-estar dos povos. Conseguir a confiança dos mercados com políticas que têm permitido, pela primeira vez, convergir no quadro do euro, melhorar significativamente os níveis de emprego e ter o menor défice público da democracia dão ao porto de abrigo em que nos tornámos uma dimensão social notável.

Somos um porto de abrigo progressista e global num tempo de nacionalismos protecionistas. Os nossos bons resultados são uma inspiração para o futuro da UE e do mundo.

Eurodeputado