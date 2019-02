Reforma do sistema eleitoral – vivemos um momento crucial em desafio absolutamente prioritário para todos nós!

Foi a primeira vez que um grupo de cidadãos apresentou na Assembleia da República uma proposta de projeto de lei

Estamos atualmente num período de importância crucial que a sociedade civil não pode de forma alguma desperdiçar. Conseguimos, graças ao grande empenho de José Ribeiro e Castro e de uma equipa de motivados juristas, elaborar a petição à Assembleia da República “Legislar o Poder de os Cidadãos Escolherem e Elegerem os seus Deputados”. Foi a primeira vez que um grupo de cidadãos apresentou na Assembleia da República uma proposta de projeto de lei, como amavelmente nos mencionou o senhor presidente da Assembleia da República durante a apresentação da petição.

Para que seja efetuada uma profunda reforma do sistema eleitoral, peço a todos os leitores que assinem e divulguem esta importante petição através do link https://peticaopublica.com /pview.aspx?pi=voto-cidadania.

Registamos o facto de o PSD e o PS estarem a anunciar apoiar reformas seguindo os princípios da proposta que apresentámos na Assembleia. Continuaremos a mostrar aos partidos mais pequenos que nada têm a temer com a revisão que apresentamos, que a escolha de deputados para os círculos uninominais não deve assustá-los e que devem assumir os novos desafios atuando com eficiência. Hoje, os deputados são escolhidos por, para ser simpático, dizerem continuamente sim ao chefe. Para os círculos uninominais terão de ser escolhidos aqueles candidatos que mais votos conseguirem obter junto dos eleitores do seu círculo, ou seja, os melhores candidatos. Ou seja, um conjunto de prioridades completamente diferente!

Juntamente com a Sedes, a APDQ – Associação Por Uma Democracia de Qualidade elaborou uma proposta de grande relevo para a reforma do sistema eleitoral, apontando para uma Assembleia da República com 105 deputados eleitos pelo mesmo número de círculos uninominais (em que é eleito só um deputado), 105 deputados eleitos por círculos regionais correspondentes aos distritos, 15 deputados eleitos num círculo nacional de compensação para garantir a proporcionalidade da representação parlamentar e quatro deputados eleitos pelos círculos da emigração. Uma Assembleia da República com 229 deputados e com a alteração do sistema eleitoral que a nossa Constituição prevê há já 20 anos!

A forma de escolha, hoje, dos deputados impede-os de apresentarem e discutirem na Assembleia da República os mais profundos problemas do nosso país se os mesmos não forem do agrado das hierarquias partidárias.

Como muitos portugueses, estou indignado com aquilo que foram as verdadeiras tragédias político-bancárias que nos custaram mais de 20 000 M€, sem que, em tempo real, o assunto tenha sido discutido na Assembleia da República, quando muitos na sociedade civil sabiam bem o que se passava. Que estavam os senhores deputados a fazer?

São inúmeros os exemplos da degradação contínua da nossa administração pública e é evidente e absolutamente natural que os cidadãos os relacionem com uma clara degradação da qualidade da nossa democracia.

Menciono aqui, hoje, o problema gravíssimo da greve dos enfermeiros e da situação do Sistema Nacional de Saúde. O nosso governo que não se queixe do que se passa porque a geringonça deu um forte tiro no pé ao não compreender os problemas que as 35 horas iriam causar a todos os serviços da administração pública que funcionam em laboração contínua. Sim, parece-me que muitos não percebem os problemas que foram causados ao passar-se das 40 horas de trabalho semanal para as 35 horas. O problema é simples de enunciar e difícil de resolver. O número de horas de trabalho semanal a dividir por cinco dias (segunda a sexta) deve dar um número que, multiplicado por um inteiro, dê 24, o número de horas do dia. O regime de 40 h permite isso porque com três turnos de oito horas temos as 24 horas do dia – logo, tudo funciona na perfeição. Mas com 35 h falta uma hora em cada turno, o que se traduz num enorme problema para as organizações. Acresce que seguramente o ministro das Finanças não libertou as verbas para que se fizesse face a esta problemática, nem para que se constituíssem as imprescindíveis equipas de fim de semana. Enfim, uma quantidade enorme de erros em cadeia que nunca vi debatidos profundamente na Assembleia da República e que, pela sua importância para o país, deveriam tê-lo sido.

Atendendo à enorme degradação a que se assiste a nível político e às discrepâncias entre os debates na Assembleia da República e os objetivos prioritários do país, volto a pedir aos leitores para assinarem e divulgarem a petição “Legislar o Poder de os Cidadãos Escolherem e Elegerem os seus Deputados” através do link: https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=voto-cidadania.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas e ou debatidas através do email porumademocraciadequalidade@gmail.com.

