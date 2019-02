"Por aqui há um palhaço que diz ser Presidente interino. A primeira coisa que deve fazer um Presidente interino é convocar eleições. Porque não convoca eleições, para o derrotar já com os votos do povo", lançou Maduro, desafiando Guaidó a convocar eleições.

Além disso, Maduro voltou a falar sobre o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, e afirmou que este tem um plano para se "apoderar dos recursos e das riquezas minerais venezuelanas".

"A Venezuela está hoje no epicentro geopolítico mundial, entre a disputa de uma visão imperial unipolar agressiva, do império 'gringo' e a visão democrática multipolar de convivência, harmonia e de diálogo dos povos do mundo", disse o venezuelano.

Recorde-se que Guaidó foi reconhecido como Presidente interino da Venezuela por mais de meia centena de países, incluindo Portugal.