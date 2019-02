Entre os vários eleitos comunistas encontram-se o eurodeputado João Ferreira e o presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, João Oliveira.

Os comunistas defendem uma ligação ferroviária entre as principais cidades do distrito, Braga (Vale do Cávado) e Guimarães (Vale do Ave).

Com a frase comum "Bom dia, por melhores investimentos nos comboios", JoãoOliveira, João Ferreira e também a deputada Carla Cruz, eleita pelo Círculo Eleitoral de Braga, vão entregando panfletos com os propósitos dos comunistas para a ferrovia, mas a maioria dos utentes, especialmente os que estão a chegar a Braga, nem sequer param ou se param, seguem logo em passo acelerado para os seus afazeres.