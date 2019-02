No sua página da internet, a Autoridade Nacional do Medicamento deixou um alerta para a existência de três produtos para a disfunção erétil que contêm substâncias que apenas podem ser usadas em fármacos e sem autorização de venda em Portugal.

De acordo com uma nota do Infarmed, os produtos em questão foram detetados na Alfândega e em causa estão os comprimidos Yohimbe extract, Hapenis e Venom Dragon Pharma.

O Infarmed pede que as entidades que disponham deste produto não o vendam e que comuniquem de imediato com a Autoridade do Medicamento.