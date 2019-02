Padres de carne e osso

“É preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma”, dizia Tancredi, interpretado no grande ecrã por Alain Delon, ao seu tio Don Fabrizio, aconselhando-o a adaptar-se aos novos tempos. O velho aristocrata dizia-lhe que sim com a cabeça, mas no seu íntimo continuava inamovível como uma rocha. Não ia pactuar com os arrivistas.

Há quem diga que a frase d’O Leopardo não é exatamente essa, mas pouco importa, o sentido é o mesmo: quando os ventos mudam, quem não se adapta está condenado.

Vem isto a propósito da Igreja Católica e das diretrizes do Vaticano para que os padres que têm filhos o reconheçam e assumam. A questão não é, nem pode ser, pacífica, pois há séculos que a Igreja vem exaltando as virtudes da castidade, de que os padres deveriam ser um exemplo inatacável.

Acontece que, como é evidente, os padres são seres humanos como os outros, e como tal também têm as suas necessidades físicas, as suas pulsões, para não dizer as suas fraquezas. Podem disfarçá-las, podem reprimi-las, podem escondê-las num qualquer quarto escuro. Nalguns casos talvez até consigam vencê-las - eventualmente com muito esforço e pouco proveito - mas noutros elas levarão a melhor, podendo acabar por manifestar-se através de comportamentos desviantes. De outro modo, como se explicam tantos casos de pedofilia entre os sacerdotes?

Evidentemente, até mesmo o maior ateu compreenderá que a Igreja não pode ser completamente permeável aos ventos de mudança, pois espera-se dela que seja um baluarte de estabilidade fundado em princípios sólidos e duradouros. Mas talvez seja hora de começar a assumir-se que os padres não são seres puramente espirituais, são homens de carne e osso. Se isso não for aceite com coragem e honestidade, a Igreja e a sua doutrina arriscam-se a cair no descrédito. E há que estar vigilante, pois não falta quem veria essa derrocada com bons olhos.