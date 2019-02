O presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, admitiu esta terça-feira que o vice-presidente do partido Carlos Pinto pode vir a ser afastado.

Em causa está uma acusação de peculato e prevaricação, noticiada pela SIC, relativa à casa do ex-autarca da Covilhã. No processo, o Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra considerou que tudo foi feito ao arrepio do Plano Diretor Municipal (PDM).

Santana Lopes afiançou aos jornalistas que a “Aliança não quer tomar nenhuma posição definitiva sem ouvir e saber”, se o próprio quer tomar a atitude de se afastar. Carlos Pinto só regressa esta quarta-feira à noite de Roma.