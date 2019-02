O escritor português Luís Quintais venceu esta terça-feira o Prémio Literário Casino da Póvoa 2019, no âmbito do encontro literário Correntes d'Escritas, na Póvoa de Varzim, com o livro ‘A Noite Imóvel’.

O júri destacou este autor "pela qualidade da escrita, a coerência das propostas e a exemplaridade dos conceitos", atribuindo-lhe o prémio de 20 mil euros.

Luís Quintais, de 50 anos, sucede ao colombiano Juan Gabriel Vásquez.

A 20ª edição do encontro Correntes de’Escritas decorre até ao dia 26, na Póvoa de Varzim.