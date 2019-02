O Al Nassr, equipa orientada desde janeiro por Rui Vitória, garantiu esta terça-feira o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões asiática, depois de vencer por 4-0 na receção ao Olmaliq FK, do Uzbequistão, em jogo da terceira pré-eliminatória.

A goleada do conjunto do ex-treinador do Benfica foi construída apenas na segunda parte. Omar Hawsawi abriu o marcador aos 55 minutos, com Al Ghanam a aumentar aos 62'. Um bis de Giuliano (80' e 90'+3') fechou a contagem, permitindo ao segundo classificado do campeonato da Arábia Saudita regressar à fase de grupos da principal prova asiática de clubes, depois de ter falhado as edições de 2016/17 e 2017/18.

Na próxima ronda, o Al Nassr irá defrontar o Al Wasl (Emirados Árabes Unidos), o Al Zawraa (Iraque) e o Zob Ahan (Irão) no grupo A. No grupo C, o Al Hilal, até há poucos dias orientado por Jorge Jesus, irá defrontar o Al Duhail, do Catar, que tem como técnico principal Rui Faria, e ainda o Al Ain (Emirados Árabes Unidos), onde joga o ex-sportinguista Rúben Ribeiro, e o Esteghlal (Irão). Já o Al Sadd (Catar), de Jesualdo Ferreira, terá pela frente o Al Ahli (Arábia Saudita), Persepolis (Irão) e Pakhtakor (Uzbequistão), no grupo D, enquanto o Shanghai SIPG, campeão chinês que é orientado por Vítor Pereira, ficou no grupo H, onde terá a concorrência de Sydney FC (Austrália), Kawasaki Frontale (Japão) e Ulsan Hyunday (Coreia do Sul).