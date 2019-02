Marcelo Rebelo de Sousa recusou-se a comentar, esta terça-feira, a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP por considerar que esta é uma questão do “foro” da Assembleia da República.

“Não comento essas atuações parlamentares, são do foro da Assembleia da República. O Presidente da República não deve estar a comentar", disse o chefe de Estado à margem do lançamento do livro 'A Sedutora Tinta das Minhas Noutes', da autoria do homólogo de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, citado pela agência Lusa.

A discussão e votação da moção de censura do CDS-PP ao Governo, a segunda desta legislatura, vai acontecer esta quarta-feira no parlamento.