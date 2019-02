Nem o facto de ir à frente da liga romena foi suficiente para António Conceição segurar o lugar no comando técnico do Cluj. Bastaram três jogos seguidos sem vitórias (dois empates caseiros e uma derrota no terreno do Universitatea Craiova, atual segundo classificado) para a direção do clube de Cluj-Napoca prescindir dos serviços do treinador português.

António Conceição, que em Portugal tem passagens por vários clubes, inclusive na I Liga (Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Trofense e Belenenses), estava já pela terceira vez na carreira à frente do conjunto romeno. Na primeira, entre 2008 e 2009, conquistou um campeonato, duas Taças e uma Supertaça; em 2015/16 venceu mais uma Taça, a que juntou nova Supertaça já esta temporada. Deixa agora o Cluj (onde joga o lateral-esquerdo português Camora e o médio luso-suíço Thierry Moutinho) com 15 vitórias em 28 jogos e no primeiro lugar do campeonato, com três pontos de vantagem sobre Universitatea Craiova e FCSB (o antigo Steaua de Bucareste), e ainda nos quartos-de-final da Taça.

Para já, o Cluj anunciou que Alin Minteuan, até agora treinador da equipa secundária, será o treinador interino. Segundo a imprensa romena, porém, o emblema da Transilvânia está já em contactos com alguns treinadores, sendo um deles outro português: José Peseiro, que na Roménia já orientou o Rapid Bucareste, em 2008/09, e que se encontra desempregado desde outubro, quando foi demitido do comando do Sporting.