Uma equipa internacional descobriu uma das super terras mais próximas do Sistema Solar. Este exoplaneta está apenas a oito anos-luz de distância e tem três vezes a massa da Terra.

“Examinar as atmosferas de planetas extrassolares, especialmente dos que se assemelham à Terra, é um dos principais objetivos da astronomia nas próximas décadas. Isso irá permitir entender as semelhanças e as diferenças entre estes planetas e os do Sistema Solar. No estudo agora publicado, a equipa concentrou-se em particular nos exoplanetas que orbitam estrelas anãs vermelhas, cuja massa é inferior a metade da massa do Sol. Estas estrelas representam 80% das estrelas da nossa galáxia e por isso são também a maioria das estrelas que rodeiam o nosso Sistema Solar. A sua baixa massa facilita a deteção de exoplanetas mais pequenos – potencialmente do tipo terrestre – e localizados na zona de habitabilidade da estrela”, lê-se no comunicado do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, ao qual pertencem dois dos investigadores envolvidos nesta descoberta.

Através do espetrógrafo Sophie, em França, os cientistas conseguiram descobrir o planeta G1411b. "Apesar de GI411 ser uma anã vermelha, e por isso, menos quente do que o Sol, o G1411b ainda recebe cerca de 3,5 mais radiação do que a Terra recebe do Sol, o que o coloca fora da zona de habitabilidade, sendo provavelmente mais parecido com Vénus", refere a nota enviada às redações.

“A juntar a outras descobertas, a deteção de um planeta de tipo rochoso em torno de uma das estrelas mais próximas de nós reforça claramente a ideia de que a maioria das estrelas que vemos no céu tem planetas à volta”, afirma Olivier Demangeon, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.