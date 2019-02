Rui André, presidente da Câmara Municipal de Monchique, pediu ao ministério da Agricultura para que o prazo de candidaturas para os apoios à floresta – que termina no dia 28 deste mês – fosse alargado.

Em comunicado, o autarca explica que se o prazo for alargado “permitirá que mais pessoas possam concorrer e beneficiar dos apoios, ao mesmo tempo que se combate um eventual fracasso desta medida”.

O documento justifica ainda que se o alargamento for para a frente permitirá analisar de forma faseada as “candidaturas apresentadas, com corte quinzenal, o que implica a análise e consequente aprovação periódica, estimulando o surgimento de outras candidaturas e não prejudicando aqueles que já apresentaram pedidos de apoio”.

“Se esta fase de candidaturas não for aproveitada para envolver os proprietários nesta reconstrução estrutural, teremos que esperar por mais uma catástrofe para repensar de novo a nossa floresta”, frisa o autarca. “Torna-se fundamental este alargamento, até pelas condições em que algumas espécies se encontram e que carecem de um apoio técnico mais próximo”, adianta.

As chamas lavraram durante uma semana em Monchique. Este foi o maior incêndio registado em Portugal no ano passado - onde foram consumidos mais de 27 mil hectares.