Na vertigem do tempo, damos por nós a perguntar: porque passam os anos tão depressa e as horas tão devagar? Hoje, em Anfield (esqueçam o Road, eles dizem simplesmente Anfield), Liverpool e Bayern de Munique disputam a primeira mão do que será, certamente, o embate mais excitante destes oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Gigantes como são das competições da Europa, seria de esperar que a história dos confrontos entre ambos fosse mais intensa. Não é. Mas, e lá voltamos à história dos anos e das horas, e se cada uma dessas horas e meia se encheram de episódios que poderiam fornecer livros inteiros, a verdade é também outra: a primeira participação do Bayern nos torneios europeus data de 1962/63, já elas estavam instaladas confortavelmente no cadeirão do calendário internacional; o Liverpool, só na época seguinte, curiosamente estreando-se com uma presença nas meias-finais da Taça dos Campeões.

Vamos a factos: três eliminatórias para os registos – quartos-de-final da Taça das Feiras de 1970-71; oitavos-de-final da Taça das Taças de 1971-72; meias-finais da Taça dos Campeões de 1980-81; e, vá lá, com jeitinho, a Supertaça de 2002, que foi um jogo apenas. Aqui sim, vai nascendo a curiosidade dos coca-bichinhos que não passam por um jornal velho sem lhe deitarem uma vista de olhos. Confesso! É o que se passa comigo. No mesmo ano e ei-los, Liverpool e Bayern frente a frente por quatro vezes. É obra! Fruto das gloriosas incertezas dos sorteios, mas ainda assim. Ainda por cima, com resultados muito ela por ela: Liverpool, 3 – Bayern, 0; Bayern, 1 – Liverpool, 1; Liverpool, 0 – Bayern, 0; Bayern, 3 – Liverpool, 1. O diacho das coincidências são realmente de sublinhar. Mas passemos para lá do sublinhado.

No início da década de 1970, já tanto os bávaros como os rapazes das margens do Mersey se preparavam para dominar o continente e não foi preciso esperar muito, bastou que o grande Ajax de Cruyff se desmoronasse tal como se desmoronam os impérios. No dia 10 de março de 1971, quando as equipas subiram ao relvado de Anfield para o primeiro embate da história entre ambas, estavam sentados nos bancos os homens que as conduziriam à conquista das suas primeiras Taças dos Campeões: Bill Shankly (Liverpool) e Udo Lattek (Bayern). De alguma forma, pode dizer-se que foi um ensaio. Mais de 45 mil pessoas presenciaram vorazmente a vitória dos encarnados ingleses sobre os encarnados alemães com três golos de um moço de 22 anos chamado Alun Evans, natural da cidadezinha de Bewdley, distrito de Worcestershire, onde o molho inglês é mais conhecido do que qualquer clube de futebol. Se o primeiro tempo ainda foi entre cá e lá, com o intervalo a chegar com um estreito 1-0 (30’), os segundos 45 minutos arrumaram a eliminatória. Evans despachou o seu hat-trick aos 50 e aos 73 minutos, deixando Maier em desespero.

Do avesso Abra-se um parêntesis. Do lado dos britânicos jogaram, por exemplo, Clemence, Hughes, John Toshack ou Steve Highway; do lado dos germânicos, gente como Schwarzenbeck, Beckenbauer, Paul Breitner, Uli Hoeness ou Gerd Müller. Tudo nomes que fazem soar estridulamente as campainhas da memória, é ou não é?

Evans, o protagonista, não viria a ter uma carreira fulgurante. E, no entanto, vejam bem, aos 19 anos tinha fascinado de tal forma o técnico Bill Shankly que este o foi buscar ao Wolverhampton pela bonita soma de 110 mil libras esterlinas, o que fez do jovem Alun o teenager mais caro da história do futebol inglês. Depois teve um daqueles azares incontornáveis: apareceu Kevin Keegan e teve de lhe ceder o lugar no onze. Partiria no final da época seguinte para o Aston Villa por 72 mil libras, o que redundou num prejuízo facilmente esquecido pelas exibições exuberantes deste Kevin que usava o 7 nas costas.

A visita a Munique não deu trabalho de maior, ainda por cima após Ian Ross ter alargado a vantagem do Liverpool logo ao passar do quarto de hora. Schneider empatou dois minutos mais tarde, mas de nada lhe serviu. Em seguida, nas meias-finais, os reds foram despachados pelos confrades do Leeds United.

De março a outubro. Malhas que o futebol tece. Dia 20, Anfield outra vez e Bayern outra vez. Os adeptos da casa esfregavam as mãos de contentes. Contariam certamente com outra dose igual à da florida primavera anterior. Ainda por cima, agora estavam sob o encantamento de Keegan. Já Shankly, talvez sugestionado por alguma voz que lhe murmurou ao ouvido que não ignorasse os astros, meteu Alun Evans na equipa titular. Com o destino não se brinca.

Só que, desta vez, o Gato de Anzing não esteve pelos ajustes. Sepp Maier ignorou o ruído da multidão e ergueu a própria voz sobre a sua defesa e sobre o ataque adversário. Se não atingiu a perfeição foi porque Deus, num dos seus repentes de prepotência, lhe deu braços em vez de asas. Voou como pôde. A bola entregava-se-lhe como a mais submissa das amantes, recolhida nas suas mãos grandes como guardanapos. Não havia quem batesse Maier nessa noite fria de outubro em Liverpool. Nem o magnífico Keegan nem o abençoado Evans. Vestido todo de negro, como uma ameaça, o guarda-redes do Bayern abandonou Anfield rodeado pelos companheiros, em festa. Tinham sobrevivido ao tormento, estavam agora certos de que nada os impediria de seguirem para os quartos-de--final daquela que foi a Taça dos Vencedores de Taças. Em Munique, ainda no Estádio de Grünwalder Straße, Müller leu a sentença aos 25 e aos 28 minutos. Hoeness faria o 3-1 definitivo aos 58. Pelo caminho, um sopro frágil de fada triste pareceu iluminar o rosto fechado de Bill Shankly. Alun Evans reduziu antes do intervalo. De março a novembro, não deixou de ser o pesadelo do Gato de Anzing. Ficou na história. E na memória.