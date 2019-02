Mais uma descarga ilegal ocorreu esta terça-feira, no Rio Este, em Braga, segundo foi denunciado por uma moradora da zona da Ponte Pedrinha, na localidade em Maximinos.

Segundo Rosália Matos publicou na rede social Moina na Estrada, o maior grupo de Braga em termos de partilhas com páginas de facebook, a descarga verificou-se ao princípio da tarde, na Rua Padre Armando Lira, perto do Estádio do Clube Desportivo Maximinense.

O Rio Este, que nasce na Serra do Carvalho, em Braga, tem vindo a ser alvo de cada vez maior número de descargas ilegais, com vários tipos de matérias poluentes, muitas vezes matando um elevado número de peixes, sendo muitos casos já reportados às autoridades.

As descargas naquele troço do Rio Este, em plena cidade de Braga, costumam realizar-se mais durante a madrugada, mas o clima de impunidade tem levado a que ultimamente até durante o dia sejam cometidos esses crimes ambientais numa zona de lazer e desportiva.