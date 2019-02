A estátua de cera do rapper Diddy foi alvo de vandalismo no passado domingo.

De acordo com o site da NBC, um homem entrou no museu Madame Tussauds de Nova Iorque com o intuito de destruir a estátua: o homem mandou o objeto ao chão e arrancou-lhe a cabeça.

A imprensa diz que o homem conseguiu fugir do local.