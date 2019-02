Governo do PS “não se distingue dos do PSD/CDS”, diz o PCP

O Governo do PS “perante a perspetiva de desenvolvimentos negativos e inaceitáveis para Portugal, tem pautado a sua ação por uma postura de abdicação, por uma insuficiente defesa dos interesses nacionais, no que em nada se distingue daqueles que o antecederam, como do anterior do PSD/CDS, que negociou o atual quadro financeiro (2014/2020), o que se saldou numa significativa perda de recursos por Portugal”, afirmou o eurodeputado comunista João Ferreira.