Cerca de 80 campas num cemitério judeu na vila de Quatzenheim, na zona orientald e França, foram profanadas. A profanação está a ser encarada como tendo por base motivações anti-semitas. As campas foram pintadas a azul com a suástica nazi.

Os danos às campas foram descobertos na terça-feira, um dia antes de uma marcha nacional a denunciar o aumento dos ataques anti-semitas no país.

No sábado, o filósofo francês Alain Finkielkraut, de origem judia e que apoia com as suas ideias a União Nacional, foi alvo de insultos anti-sionistas por um grupo de coletes amarelos em Paris. A polícia viu-se obrigada a intervir para proteger o filósofo.

As reações de membros do governo à profanação das campas não se fez esperar. O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, avisou que o anti-semitismo se está a "espalhar que nem um veneno" em França. Opinião partilhada por um grupo de organizações judaicas, relacionando o aumento do anti-semitismo com a ascensão de forças de extrema-direita, tanto em França como na Europa.