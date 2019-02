O julgamento de José Manuel Coelho, presidente do PTP-Madeira, foi novamente adiado. Esta é a quinta vez que o julgamento é adiado.

A defesa do arguido pediu a escusa da juíza Teresa de Sousa, presidente do coletivo de juízes da Instância Central. Apesar de o Tribunal da Relação ter desentendido "a pretensão” do arguido, afirmando que a juíza tinha condições para liderar o julgamento, a defesa de José Manuel Coelho interpôs novamente um pedido de escusa, sustentando-o com um motivo diferente.

É a decisão da Relação relativamente a este último pedido que ainda não deu entrada no Tribunal da Madeira e que está a atrasar o arranque do julgamento.

Em causa estão crimes de difamação qualificada, injúria agravada e desobediência qualificada.