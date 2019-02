Dois empregados de uma empresa de catering do aeroporto de Lisboa foram apanhados a vender garrafas na net exclusivas dos aviões da TAP, que tinham desviado durante dois meses.

As autoridades recuperaram 168 garrafas de champanhe francês e de Vinho do Porto, avaliadas em 6571 euros, mas muitas outras terão sido vendidas antes pelos dois funcionários.

Os dois homens, de 40 e 57 anos, segundo o Correio da Manhã, trabalhavam num armazém no interior do aeroporto e desviavam uma ou duas caixas de garrafas por dia.

Quando o alerta foi dado, já faltavam centenas de garrafas, embora a participação feita à polícia indicasse apenas o desaparecimento de 17 caixas de champanhe Veuve Clicquot, sendo que cada garrafa custa pelo menos 40 euros.

As autoridades começaram a investigar e rapidamente deram com a identidade dos dois suspeitos, graças aos anúncios na net, onde as garrafas eram vendidas abaixo do preço de mercado, mas com grande lucro, diga-se, visto que tinham sido obtidas a custo zero.

Só neste momento é que a polícia e os responsáveis da empresa se aperceberam da verdadeira dimensão do roubo, além do Veuve Clicquot também tinham sido desviadas centenas de garrafas de Porto, da marca Churchill’s, cada uma avaliada em pelo menos 20 euros.

Os dois homens foram constituídos arguidos, mas saíram em liberdade por não terem sido apanhados em flagrante delito.