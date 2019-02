Luso italiana

Andamos nós de vez em quando de roda dos gastos que nos levam o rico dinheirinho ganho na dura labuta diária, aquilatando do que valerá a pena manter na lista e sentenciando umas quantas despesas que de imediato acabam no rol das dispensadas. E poupando aqui investindo ali, lá vamos cantando e rindo, buscando coisas que nos agradem e tragam aos dias um pequeno colorido extra.

Não poucas vezes, trata o fim de semana de arcar com a responsabilidade mor de nos massajar a alma após cinco dias de enfiada com trabalho braçal ou intelectuais demandas. Não poucas vezes, vamos ao desporto e atiramos para cima dos ombros dos nossos ídolos e heróis a mirífica tarefa de nos devolver o merecido bem estar que julgámos condenado em horas atravancados no trânsito, em manhãs, tardes e por vezes noites, de responsabilidades laborais e outras que tais.

E é aqui que pretendo chegar.

É aqui que vos quero apanhar, que vos solicito reflexão e quiçá cumplicidade e concordância.

Quantos de nós, e estou certo que em muitos domingos entre o próximo dia 10 de Março e o 17 de Novembro de 2019 o número tenderá a crescer a olhos vistos, quantos de nós perguntava eu, deixamos nas asas do Miguel Oliveira, e quem diz nas asas diz no punho trancado, na trajetória perfeita, na travagem ao limite, a responsabilidade de nos trazer um salto no sofá e um sorriso de orgulho luso?

Retornando ao assunto de abertura, quando questionamos gastos e proveitos, teremos então de ser justos e perceber que a chegada do nosso Falcão ao quase inatingível mundo do MotoGP nem foi fácil, nem dispensada de investimento. E se no caso do nosso ex-44 futuro 88 a coisa se deu, poderemos pensar o quão felizes ficaríamos se, agora acordados para esta realidade, pudéssemos semear e regar um outro como ele.

Curiosamente, e como por certo já se deitaram a adivinhar, podemos sim, bastar-nos-á para tanto estarmos atentos e escolher a direção mais acertada .

Se não vejamos, temos por hábito ir buscar o preço de um café, quando pretendemos dar uma ideia de quanto poderemos poupar largando uma despesa fixa, ou investindo em algo de futuro. Aceitemos o repto então.

A Oliveira Cup, por onde se iniciam e aprendem os candidatos a tão longo e exigente percurso, os candidatos a serem por todos nós seguidos um dia, tem o apoio do Miguel Oliveira Fan Club.

Se acaso temos em casa piloto em embrião e vontade de o tornar um novo Falcão, levemo-lo lá.

Na talvez mais provável situação de tal não ser o seu caso, ficará bem mais acessível na caminhada para este objetivo associar-se ao Clube, tarefa fácil e quase imediata nestes dias de velocidade vertiginosa pela internet, acedendo num simples clique ao endereço eletrónico que se segue, migueloliveirafanclub.pt – tornando-se sócio e assim contribuindo para que um dia, quem sabe, outro Falcão voe saído de um ninho que contará então, sejamos justos nesse caso, com uma palhinha por si colocada, com um apoio que sendo invisível é no entanto fundamental em fase precoce na criação de um campeão.

E afinal, pondo as coisas em termos orçamentais comparadas ao custo do café diário, ficar-lhe-á este apoio pelo montante de oito cêntimos por dia, que é como quem diz, e fazendo o preço da bica a 65 cêntimos, pouco mais do que 10% da empreitada cafeteira.

10% de uma pequena chávena.

O que, melhor adjetivada do que a afamada italiana, é uma luso-italiana.

O resto ... está agora nas suas mãos a fim de poder estar nas mãos de um sobredotado daqui a uns anos.

Tentador não é?