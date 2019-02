Na manhã desta terça-feira, um incêndio num terminal obrigou ao encerramento do Aeroporto de Roma Ciampino, em Itália e, consequentemente, todos os voos foram suspensos, avança a Reuters.

A informação foi revelada pela Ryanair, que opera no mesmo aeroporto.

A mesma agência indica que não há registo de feridos, mas todos os funcionários e passageiros foram retirados do espaço, apenas por motivos de segurança.

As chamas deflagraram pelas 08h00 (07h00 em Lisboa) e os bombeiros foram de imediato chamados ao local.

Este aeroporto italiano é utilizado, na maioria das vezes, por companhias aéreas low cost.

@Ryanair Rome Ciampino airport closed because of a fire: will flights be delayed or cancelled? I’m supposed to be on flight FR6106 to Brussels at 9:30 but no one can enter Departures... 😕