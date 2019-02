O Teatro de Portalegre encontra-se à venda no OLX por 350 mil euros.

O edifício, que é “o mais antigo de Portalegre expressamente construído para espetáculos dramáticos “, foi inaugurado no dia 20 de julho de 1958 com a peça ‘O Alfageme de Santarém’. Passados dez anos, funcionou como cinema e anos mais tarde e mais recentemente tornou-se na sede do Grupo Desportivo de Portalegre.

“Quem hoje lá passa, não sabe ou nem se lembra da beleza deste espaço único e marcante desta cidade.Uma coisa é certa, vale a pena ver e estudar hipóteses para este imóvel único”, pode ler-se no anúncio publicado na plataforma.