Esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um alerta de aviso aranja para todas as ilhas dos Açores devido ao forte vento que se vai fazer sentir entre as 00h00 e as 15h00 de amanhã, quarta-feira.

Além do vento forte para todas as ilhas, o IPMA lançou ainda avisos amarelos para todo o arquipélago devido à agitação marítima e à precipitação que se prevê.

"Na quarta-feira, dia 20, a passagem de uma nova superfície frontal fria associada a uma depressão bastante cavada centrada a norte do arquipélago provocará precipitação em todas as ilhas, bem como uma intensificação do vento, com as rajadas a poderem atingir os 110 quilómetros/hora nos grupos Ocidental e Central e os 100 quilómetros/hora no grupo Oriental", pode ler-se na nota divulgada delegação do IPMA nos Açores.

Para hoje, terça-feira, está prevista a ocorrência de precipitação em todo o arquipélago, devido à passagem de uma superfície frontal fria.

Na quarta-feira, a aproximação da depressão muito cavada associada a uma superfície frontal fria deverá provocar precipitação, mas "sobretudo vento forte", sublinhou uma meteorologista do IPMA à Lusa, Patrícia Navarro.