Ao final da noite desta segunda-feira, um homem, com cerca de 30 anos, foi esfaqueado pelo próprio genro no Bairro do Lagarteiro, em Campanhã, no Porto.

De acordo com o Correio da Manhã, tudo aconteceu após uma forte discussão entre os dois familiares e o crime ocorreu dentro de casa da vítima, de onde terá conseguido fugir depois de ser esfaqueada.

O CM adianta que o homem foi transportado pelo INEM para o hospital.

A PSP esteve no local, mas o caso acabou por ser passado para as mãos da Polícia Judiciária.