Quando ouvi a notícia da morte de Fernando Peres tive vontade de exclamar, como Nelson Rodrigues ao saber do desaparecimento de Guimarães Rosa: “Mas morreu como, se estava vivo?”

Conheci bem Peres. O Peres que foi figura extraordinária do Belenenses, da Académica, do Sporting e do universo. Era um daqueles homens aos quais ninguém amputava a voz. E o seu pé esquerdo tinha a suavidade de uma mão.

Por recusar-se ao silêncio cobarde que o cobarde fascismo impunha, Fernando Peres estava no Brasil quando se deu o 25 de Abril de 1974. Foi outra forma de não deixar Portugal mudo.

Tinha terminado um jogo pelo Vasco da Gama, em São Januário, e foi abordado pelos jornalistas. Houve um fotógrafo que lhe entregou um cravo e quis guardar-lhe a imagem com ele na mão. A princípio recusou: “Não fazia ideia do que se estava a passar em Portugal. Aquela foto minha com a florzinha na mão parecia-me esquisita. Assim muito afeminada. Disse não. Depois explicaram- -me o significado e eu fiquei feliz. E tirei a fotografia com o cravo. Orgulhoso!”

Até certo ponto, Fernando Peres estava no exílio. Chegara ao Rio de Janeiro no dia 19 de março de 1974, na sequência da não atualização do seu contrato com o Sporting. Sentia que como figura grande da equipa – ele que foi um dos Magriços de 1966 – valia mais do que os 35 500 escudos que lhe pagavam por mês. Queria 50 contos. “Estava há três anos a ganhar o mesmo ordenado. Os dirigentes do clube não quiseram saber da minha reivindicação. Fecharam-se na lei de opção e mantiveram-me preso, apesar dos convites que tinha do Anderlecht, da Roma, do Vasco da Gama e do Benfica.”

Fernando Peres era um rebelde sonoro. Fervia nele um vento de liberdade: “Se não me deixavam jogar onde queria, não jogaria em lado nenhum!”

Abandonou a carreira. Tornou-se treinador. No Peniche. Por 17 500 escudos por mês. O dinheiro não era importante; a liberdade, sim.

Foi João Rocha que permitiu finalmente a cedência de Fernando Peres ao Vasco da Gama. No dia 25 de Abril de 1974 era o único jogador português no estrangeiro. Portugal não era, agora, apenas um país sonoro. Era um país que deixava de ser a preto-e-branco.

Entre o cinema e a vida há muitas coisas em comum. Peres quis vir a Lisboa, ver o povo na rua, sentir a liberdade onde nunca a tinha sentido. Amarrado ao decorrer do campeonato brasileiro, teve de esperar por setembro.

Não, não era demasiado tarde. Seria contratado pelo FC Porto, mas nunca lá jogou. Regressou ao Brasil, para o Recife.

Minicopa Torneio comemorativo dos 150 anos da independência do Brasil. Dia 25 de junho. Cidade de Recife, no estado de Pernambuco. Estádio do Rego Maciel, conhecido pelo Colosso do Arruda ou por Mundão do Arruda, com capacidade para mais de 60 mil espetadores, propriedade do Santa Cruz Futebol Clube. Foi aí. O árbitro era um argentino, Angél Coerezza. Até então, Portugal batera o Equador, o Irão e o Chile. Quanto à Irlanda, a República da Irlanda como está bom de ver, e não a sua irmã mais pequena Irlanda do Norte, vencera o Irão (2-1) e o Equador (3-2), perdendo com o Chile (1-2). Nada de muito entusiasmante.

Este jogo ficaria para a história do futebol português. E para a história da vida de Fernando Peres.

Não o esqueçam. Façam sempre o favor de o lembrar.

Os irlandeses entraram em campo com: Kelly; Kinnear, Martin, Dempsey e Carol; Mulligham e Campbell; Rogers, Treachy, Givens e Leech. Por seu lado, Portugal alinhava assim: José Henrique (Benfica); Artur (Benfica), Humberto Coelho (Benfica), Messias (Benfica) e Adolfo (Benfica); Toni (Benfica), Matine (Benfica) e Peres (Sporting); Nené (Benfica), Artur Jorge (Benfica) e Eusébio “cap.” (Benfica).

Corria o ano de 1972. Peres ainda não fora para o seu exílio brasileiro. Continuava convencido de que a sua classe e tudo o que dava de diferente ao jogo inventado pelos ingleses mereceria a gratidão dos dirigentes do seu clube. Não valeu, como vimos.

Nunca uma seleção nacional fora tão vermelho-Benfica. Apenas Fernando Peres destoava. Não na qualidade, que tinha muita, mas na cor. Houve quem lhe chamasse o “Sport Lisboa e Peres”. Ou o “Sport Peres e Benfica”.

Peres não se acanhou por estar ali no meio de companheiros/adversários e fez até o primeiro golo, aos 35 minutos; Nené fez os 2-0 aos 37. Depois Leech reduziu, aos 38. Tudo resolvido em três minutos. Quanto às substituições, na primeira parte mantiveram-se os dez do Benfica: saiu Nené e entrou Jaime Graça. Depois foram reduzidos a nove a nove minutos do final: saiu José Henrique e entrou Mourinho. Mas nove benfiquistas na equipa titular voltou a repetir-se. Dez é que não, embora contra a Argentina tivessem sido dez a acabar o jogo. Até à final, Fernando Peres manteve-se teimosamente titular. E Dinis para lá caminhou.

Ilhas verdes numa equipa vermelha...

Agora, Peres partiu para aquele lugar no qual, como dizia Guimarães Rosa, as pessoas se encantam. As memórias ficam. Não apenas as memórias de um pé esquerdo mágico, mas sobretudo as memórias de um homem que amava a liberdade. E não se submetia.