O Benfica voltou a reduzir para um ponto a desvantagem em relação ao FC Porto, depois de vencer na Vila das Aves por concludentes 3-0. O triunfo permite também às águias capitalizar em pleno a derrota do Braga em Alvalade pelo mesmo resultado: são agora quatro os pontos que as separam dos minhotos.

A partida que encerrou a jornada 22 do campeonato nacional começou praticamente com o primeiro golo do Benfica, apontado por Seferovic após passe longo de Samaris. O suíço, a viver um início de 2019 quase idílico (11 golos em 12 jogos), chegou aos 14 tentos na prova, igualando o bracarense Dyego Sousa e o sportinguista Bas Dost na frente da tabela dos marcadores.

O segundo golo da partida surgiu aos 36', com Pizzi e João Félix a combinar perante a linha defensiva do Aves e o jovem avançado a servir Rafa, que atirou em arco para as redes da baliza defendida pelo francês Benaurdeu. Aos 59', o 0-3, com Ferro a marcar pela segunda semana consecutiva na sequência de um pontapé de canto. O jovem central proveniente da equipa B das águias acabaria por ser novamente protagonista cinco minutos depois, ao derrubar Derley quando este se isolava rumo à baliza de Vlachodimos. O árbitro Hugo Miguel apitou a falta e decidiu mostrar vermelho direto a Ferro, que assim irá ficar de fora da receção ao Chaves, na próxima segunda-feira.

Até ao fim da partida, apenas mais duas notas. Primeiro, o amarelo aos 90' "a pedido" de André Almeida, que demorou para cobrar um lançamento lateral e assim limpou o registo disciplinar - irá falhar o jogo com o Chaves, mas fica livre para defrontar o FC Porto, no jogo grande da ronda 24. Depois, já nos instantes finais, uma falta dura de Rúben Dias que lhe podia ter valido o segundo cartão amarelo e consequente expulsão; Hugo Miguel optou por poupar o central encarnado.