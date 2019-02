Rui Rio disse esta segunda-feira que as remodelações do atual Governo demonstram ausência de “estratégia”, de “rumo” e de política “estruturada”.

“Nestes três anos e muito, já houve seis remodelações de Governo e mudaram dez ministros e 21 secretários de Estado. Não é possível uma governação estabilizada quando fazemos estas alterações em tão pouco tempo. Objetivamente, um governo que muda todas estas vezes demonstra falta de rumo. Não há uma política estruturada. Há uma resposta ao quotidiano.", disse o líder do PSD, citado pela agência Lusa, na sede distrital do Porto do PSD.

Questionado acerca das expectativas relativamente à remodelação governamental de hoje, Rio deixa claro que “não são nenhumas” e alertou ainda para um “afunilamento”, já que no Conselho de Ministros “pela primeira vez na história de Portugal, senta-se marido e mulher e agora pai e filha".