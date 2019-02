Marcelo Rebelo de Sousa disse esta segunda-feira que considera já ser possível dizer que “a legislatura chegou ao fim” e que agora os portugueses poderão “comparar projetos, propostas e escolher o que pretendem para o futuro", realçando ainda a importância de não haver "crises políticas".

"Penso que se pode dizer que a legislatura chegou ao fim. Era esse um dos objetivos da situação económica e financeira muito difícil do país e era importante que não houvesse crises políticas. Estamos a sete meses, isso foi bom para o país e é bom para as escolhas dos portugueses que podem comparar projetos, propostas e escolher o que pretendem para o futuro", disse o Presidente da República, citado pela agência Lusa, à margem da cerimónia de entrega do Prémio BIAL Medicina Clínica 2018, no Porto.

Questionado sobre a remodelação governamental hoje oficializada, o chefe de Estado relembrou que estas são possíveis “quanto existir Governo” e que estamos muitos próximos das eleições.

"As remodelações são possíveis enquanto existir Governo e teoricamente são possíveis até ao último dia da existência de um Governo, mas estamos muito próximos de eleições - faltam três meses para as eleições europeias e, logo a seguir, quatro para as regionais da Madeira e para as legislativas - portanto, é uma ponta final da legislatura. Mas, não há nada que impeça uma remodelação na ponta final da legislatura", disse, acrescentando ainda que pretende"convocar as eleições europeias dentro de poucos dias", ou seja, "cerca de 90 dias antes da sua realização".

Interrogado sobre a moção de censura que o CDS-PP apresentou ao Governo, Marcelo referiu que não lhe competia pronunciar-se.