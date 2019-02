Um jovem português, o campeão João Sousa, subirá de bicicleta o Parlamento Europeu, sempre pelas escadas e tentando não colocar nunca os pés no chão, ao longo de cinco pisos consecutivos, em iniciativa patrocinada pelo eurodeputado José Manuel Fernandes, esta terça-feira, em Bruxelas.

É um novo desafio para a equipa Trial Portugal, liderada por Daniel Sousa, que é natural de Vila Verde, tal como José Manuel Fernandes, que foi presidente daquele município do distrito de Braga antes de ter concorrido às anteriores eleições para o Parlamento Europeu.

O desafio consiste agora em subir as escadas dos primeiros cinco andares da Torre E do Edifício ASP, em menos de 15 minutos, sem colocar os pés no chão e sem desmontar da bicicleta.

O UP Stairs Challenge no Parlamento Europeu decorrerá na manhã desta terça-feira, com o objetivo da Trial Portugal em estabelecer novos recordes através da subida de edifícios emblemáticos.

O eurodeputado José Manuel Fernandes aceitou o repto lançado por João Sousa para possibilitar a concretização deste novo desafio, logo no edifício da sede do Parlamento Europeu, no centro da cidade de Bruxelas.

A corrida terá início nas escadas do Piso 0 do Edifício ASP, do lado da Torre E, em frente ao balcão do serviço de motoristas e a meta é no lobby do 5º Andar da Torre E, onde irá haver uma pequena demonstração de Trial Bike após a corrida.

A Trial Portugal é uma equipa de Trial Bike sediada em Vila Verde, que desenvolve a sua atividade na promoção do desporto, em particular do ciclismo e que nos últimos 10 anos tem conquistado títulos sucessivos de campeões nacionais de Trial Bike, através de competições da Federação Portuguesa de Ciclismo., para além da competição, desenvolve uma Academia de Trial e exibições em diversos espaços e contextos.

A acompanhar João Sousa está uma equipa de apoio da Trial Portugal e o presidente da Junta da Loureira (Vila Verde), Pedro Dias, que estão de visita ao Parlamento Europeu a convite do eurodeputado José Manuel Fernandes.