A greve foi convocada pelo Sindicato de Trabalhadores de Call Center para as imediações de uma empresa do setor, no Largo da Estação Ferroviária, “por uma exigência de respeito numa empresa onde os trabalhadores se queixam de ser tratados como números e sem qualquer consideração ou respeito por eles ou pela lei”.

Segundo referiu o mesmo sindicato, esta greve na cidade de Braga “foi despoletada pela transferência arbitrária de 25 trabalhadores e pela forma como foi feita, esta transferência foi a gota de água num local já de si cheio de problemas e irregularidades, tendo a greve sido aprovada por unanimidade em duas assembleias feitas com os trabalhadores”.

A greve durará todo o dia e haverá uma concentração dos trabalhadores em greve entre as 10h00 e as 13h00 em frente ao edifício da Estação da CP de Braga, segundo revelou o dirigente Nuno Geraldes, do Sindicato de Trabalhadores de Call Center.