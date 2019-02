Aves e Benfica defrontam-se esta noite, no encontro que encerra a jornada 22 da liga portuguesa, e ambas as equipas irão apresentar-se no estádio avense com os mesmos onzes iniciais da ronda passada. No último fim de semana, recorde-se, o Aves venceu no terreno do Marítimo por 1-0, enquanto o Benfica aplicou uma estrondosa goleada na receção ao Nacional: 10-0.

Em relação à partida da última quinta-feira com o Galatasaray, para a primeira mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa, Bruno Lage fez seis mudanças na equipa: Corchia, Yuri Ribeiro, Gedson Fernandes, Florentino Luís, Salvio (lesionado) e Cervi dão os seus lugares a André Almeida, Grimaldo, Samaris, Gabriel, Pizzi e Rafa.

ONZES INICIAIS

AVES: Beunardeau; Ponck, Diego Galo e Jorge Felipe; Rodrigo, Vítor Gomes, Braga e Vítor Costa; Mama Baldé, Derley e Luquinhas

Suplentes: Fábio Szymonek, Rodrigo Defendi, Milos, Rúben Oliveira, Fariña, Diallo e Miguel Tavares

BENFICA: Vlachodimos; André Almeida, Ferro, Rúben Dias e Grimaldo; Pizzi, Samaris, Gabriel e Rafa; João Félix e Seferovic

Suplentes: Svilar, Corchia, Gedson Fernandes, Zivkovic, Cervi, Jota e Jonas