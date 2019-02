O setor das telecomunicações registou um aumento de vendas de 15,3% a nível nacional, num mercado que faturou cerca de três mil milhões de euros, um aumento de 6,9% face a 2017.

Segundo os dados da GfK, às telecomunicações que faturaram cerca de 1,1 mil milhões de euros seguem-se os pequenos eletrodomésticos com um aumento de 6,7%, com uma faturação de 287 milhões de euros.

"Os equipamentos de escritório e consumíveis são a terceira categoria que mais cresceu (4%), seguido pelos Grandes Eletrodomésticos que assinalaram um aumento de 2,9%, para 579 milhões de euros", pode ler-se no relatório que mostra que as tecnologias de informação cresceram 1,7%, com uma faturação de 510 milhões de euros.

O crescimento mais pequeno foi o da eletrónica de consumo, com apenas 1%, com 386 milhões de euros. Ao contrário das restantes, a fotografia foi a única categoria a registar uma quebra de vendas, atingindo os 46 milhões de euros de faturação, uma evolução negativa de 5,1%.